Theatervoorstellingen Kazematten: oorlog is dichterbij dan je denkt

Beide voorstellingen hebben een relatie met oorlog.

'Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber'

'Op 24 en 25 september brengen Inez Timmer en Tjeerd Nauta de meertalige muzikale voorstelling 'Holocaust-Hollywood, de kinderen van Ilse Weber'.

De Joodse Ilse Weber was van Duits-Tsjechische afkomst. De dichteres die ook kinderboeken en hoorspelen schreef, kwam in concentratiekamp Theresienstadt terecht. Daar schreef ze in het geheim gedichten die de andere gevangenen hoop gaven. Ilse Weber heeft de oorlog overleefd.

'Sperrgebiet! Atlantikwall in het Waddengebied'

De tweede voorstelling gaat ook over oorlog. Oorlogsjournalist Jos komt terug uit Syrië, samen met zijn Syrische vriend Kerim. Jos' moeder is overleden en hij moet het ouderlijk huis leeg ruimen. Kerim helpt hem daarbij.

Bij elk la die ze opentrekken, komt er een nieuw verhaal aan het licht. Over de Tweede Wereldoorlog en over de bevrijding. Jos realiseert zich dat hij veel weet over oorlogsgebieden elders in de wereld, maar weinig over de geschiedenis van zijn eigen land. Met de ervaringen van Kerim erbij over Syrië moet duidelijk worden in deze voorstelling: oorlog is dichterbij dan je denkt.

Deze voorstelling wordt gespeeld door Jos van Venrooij en Kerim Shayeah, met muzikale bijdrage van soulzangeres Monique de Meza. Te zien op 23 en 24 oktober.

Voor beide voorstellingen zijn kaarten te krijgen bij het Kazemattenmuseum zelf.