Abel Reitsma volgt Friso Douwstra op als wethouder en kandidaat-lijsttrekker

Douwstra is wethouder en zou ook als lijsttrekker van het CDA de komende verkiezingen in, maar hij maakt de overstap naar de provincie als opvolger van gedeputeerde Sander de Rouwe.

Abel Reitsma is momenteel raadslid voor het CDA in de gemeente Leeuwarden. Dat is hij sinds 2018. Daarvoor was Reitsma fractiemedewerker. De afgelopen jaren heeft hij zich in de raad beziggehouden met onder meer het festivalbeleid, de inrichting van de jeugdzorg en was hij woordvoerder in het dossier Zalen Schaaf.

Vereerd en dankbaar

Reitsma vindt het een grote uitdaging. "Ik heb altijd de ambitie gehad om deze functie te doen. Ik voel me ontzettend vereerd en dankbaar voor het vertrouwen van de fractie en het bestuur."

Hij neemt de portefeuilles van Douwstra over. Dat zijn onder meer economische zaken, onderwijs, sociale zeken en verkeer en vervoer.

De leden van het CDA Leeuwarden besluiten binnenkort over de lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart.