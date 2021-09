Grote zorgen over Thialf: "We leven op een vulkaan"

De Rouwe houdt toch vertrouwen. "Ik zie de stappen die zijn gezet. Voor het eerst staat Thialf op de agenda en zijn Kamerleden op bezoek geweest."

Hij doelt op begin juli, toen meerdere partijen in het ijsstadion waren om de problematiek te bespreken. Er waren veel mooie woorden en sympathie, maar daar is het voorlopig bij gebleven. En zolang er geen nieuw kabinet is, verandert dat waarschijnlijk ook niet.

"De impasse in Den Haag helpt niet", moet ook De Rouwe erkennen. "Maar daarmee is de problematiek niet van de baan."

Kan zo niet doorgaan

In principe houdt het ijsstadion het de komende twee jaar nog wel vol. "Omdat we een krediet hebben gegeven. Maar het kan zo niet doorgaan. Als er nu een groot probleem komt, is er geen geld om dat te betalen. We leven een beetje op een vulkaan."

Opvolger heeft ook iets

De Rouwe is aan zijn laatste maand bezig als gedeputeerde. Hij wordt burgemeester van Kampen. Friso Douwstra is naar voren geschoven als opvolger in het provinciebestuur.

"Het is lastig om dit dossier zo achter te laten", zegt De Rouwe. "Ik denk dat ik zo'n 30 dossiers heb, bij de meesten gaat het goed. Maar Thialf is nog niet klaar. Dat vind ik persoonlijk lastig. Ik wil de klus wel afmaken, maar soms kan dat niet. Aan de andere kant: dan heeft mijn opvolger ook iets."