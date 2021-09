Brok: "Friese gemeentes bereid om vluchtelingen op te vangen"

Commissaris Brok formuleert het voorzichtig als het om dit onderwerp gaat. Hij zegt: "Het bleek dat een groot deel van de Friese gemeentes in beginsel best wel willen praten met het COA over modaliteiten van opvang. Dus dat wel prematuur, maar er is wel een basishouding dat de burgemeesters zeggen: op zichzelf zouden we wel willen praten."

Gesprekken met het COA

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) zal op korte termijn in gesprek met de gemeentes waarbij het reëel is om tot een afspraak te komen, geeft Brok aan. "Dat doet men in het hele land. In oktober volgt een nieuwe regiegroep, voor de tijd moet ik een brief met mijn analyse terugsturen naar de minister."

Afghanistan en doorstroom

Het verzoek aan de gemeentes heeft niet alleen met de recente situatie in Afghanistan te maken, vertelt Brok. "Er zijn op dit moment een aantal problemen. Het eerste is dat mensen die een status hebben gekregen en in een azc wonen, niet kunnen doorstromen. Die plaatsen blijven bezet en dat betekent dat nieuwe mensen die naar Nederland komen geen plaats kunnen krijgen. En het tweede is dat we zien dat de toestroom van vluchtelingen binnenkort weer zal toenemen."