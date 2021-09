Beveiligingsbedrijf Kooi in Drachten is Friese onderneming van het jaar

De verkiezing is na de eerste editie in 1989 uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. De jury bestond dit jaar uit de ondernemers Jennifer Westers, René de Heij en Jan Baljeu (de winnaar van vorig jaar). De organisatie ligt in handen van een speciale stichting. De finale werd dit jaar in Heerenveen gehouden.

Kooi is gespecialiseerd op het gebied van beveiliging. Dan gaat het bijvoorbeeld over camera's en andere detectiemanieren bij terreinen en opslagplaatsen. Het bedrijf is in 2010 opgericht en heeft meer dan 130 medewerkers. Kooi is actief in 20 landen in Europa en heeft ook vestigingen in het buitenland.