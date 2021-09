Sherida Spitse terug in Oranjeselectie na blessure

Sherida Spitse is niet de enige Friezin in de selectie van Oranje. Sisca Folkertsma uit Sloten is ook opgeroepen.

De komende wedstrijden vinden op 17 september plaats in Groningen en op 21 september in Reykjavik. Het wereldkampioenschap zelf is in 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.