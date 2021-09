Omliggende dorpen blij met het project aan het beekdal van De Lende

Tot nu toe speelde de landbouw een grote rol in de omgeving, maar het water krijgt straks meer vrij spel. "De beide polders maken we in open verbinding met De Lende", zegt Smit. "Zo kan het water makkelijker toegang krijgen. Het waterpeil wordt daardoor hoger. Tot nu toe werden de polders bemaald voor de agrariërs die daar zaten. Maar nu die weg zijn, kunnen we die gemalen uitschakelen."

Natuurnetwerk van gebieden

Het geheel wordt ingericht in het kader van Natuurnetwerk Nederland. "Er is ook al een aantal deelgebieden klaar: de Catspolder bij Wolvega en de polder IJkenverlaat. En bij De Hoeve is ook een deelgebied klaar. Daar hebben we ook al maatregels genomen voor het opnieuw meanderen van De Lende."