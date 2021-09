Na tijd van onzekerheid toch groen licht voor MFA's in Tytsjerk en Jistrum

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel zal op 16 september nog een definitief besluit nemen over de accommodaties.

Uitbreiden

Zowel in Tytsjerk als in Jistrum zijn er plannen om een nieuwe school te bouwen. Het dorpsbelang van Tytsjerk wil het bestaande dorpshuis Yn 'e Mande uitbreiden met een nieuwe school, gymzaal en kinderopvang. De huidige school zit in een verouderd gebouw dat eigenlijk te klein is na de fusie tussen de christelijke en openbare school in 2018.

Werken aan leefbaarheid

In Jistrum moeten naast de school ook de sportvoorzieningen een plaats krijgen in de accommodatie. Sinds 2019 is de Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) al bezig met een project om aan de leefbaarheid te werken in het dorp. Alle verenigingen en organisaties in het dorp zijn daar ook bij aangesloten.

De schoolvoorzieningen in Jistrum, net als de school zelf, de kinderopvang, de gymzaal en andere sportvoorzieningen liggen verspreid door het dorp. Met een nieuwe accommodatie is er meer kans om die voorzieningen te behouden.

Eind 2020 maakte het college nog de keuze om de plannen voor een MFA in Jistrum voorlopig in de ijskast te zetten, maar met dit besluit kan het dorp toch de vlag uithangen.