Provinciebestuur noemt faillissement Thialf 'mogelijk maar donker' scenario

De provincie begon aansluitend enthousiast met een lobby richting de Tweede Kamer voor een Rijksbijdrage aan Thialf. Sommige partijen in de kamer vinden dat verzoek niet onredelijk, maar een half jaar later is hier nog geen enkele toezegging over. Thialf heeft meer duidelijkheid nodig, want op dit moment is er geen financiële ruimte voor onderhoud.

Uitdaging om Thialf overeind te houden

Thialf heeft dus meer positief nieuws nodig. Dat kan een bijdrage van het nieuwe kabinet zijn, als dat er komt of het aanzetten van de zonnepanelen na het aanpassen van het dak. Maar als deze zaken niet gerealiseerd worden wordt het een flinke klus om Thialf overeind te houden als topsportijsbaan en zou - op termijn - zelfs een faillissement nodig kunnen worden.

Vorig jaar april konden de provincie en de gemeente Heerenveen samen zo'n faillissement nog voorkomen met een noodkrediet van 3 miljoen euro.

De kans dat de Staten en gemeenteraad bereid zijn om nog eens zo diep in de buidel te tasten voor Thialf lijkt klein, want provincie en gemeente hebben beide een grens gesteld aan de maximale bijdrage: dat maximum is 542.000 euro voor de provincie en 270.000 euro voor de gemeente.