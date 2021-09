Psychische hulp voor leerlingen op het Liudger na een lastige coronatijd

Aukje Zuidema staat iedere dag klaar voor de kinderen. Ze voert gesprekken met hen en leerlingen die in psychische nood zitten kunnen bij haar terecht. Ze heeft het reuze druk op het spreekuur, niet enkel in Burgum, maar ze gaat ook naar de locatie in Drachten. "Ik ben er wel van geschrokken dat het er zoveel zijn."

Isolement in plaats van elkaar opzoeken

De coronacrisis hakt er in bij de jongeren die nu weer met z'n allen naar school mogen. Heel lang mocht dat echter niet en dat was voor de leerlingen zeer zwaar. Daar hebben ze nog last van. "Het zijn mensen in de leeftijd dat je elkaar wilt opzoeken en dat mocht niet. Zij zijn in een isolement geraakt."

Blij, maar wel wennen

In klas drie van het vwo zitten de vriendinnen Nica en Karin. Zij zijn blij dat alle leerlingen weer welkom zijn op school, maar dat is wel wennen. "Ik vind het fijn dat iedereen weer naar school mag, maar het is soms wel erg druk in de klas," zegt Nica de Jong.