Man rijdt met lachgas op A7; politie vindt 'verdachte telefoons' bij aanhouding

De politie meldt dat een speekseltest duidelijk maakte dat de man mogelijk onder invloed was van cocaïne, methamfetamine, amfetamine en THC. Een bloedtest moet daar nog uitsluitsel over geven.

Dure telefoons

Toen agenten de auto ter hoogte van Drachten onderzochten, viel het op dat er twee dure telefoons in lagen: iPhones van meer dan 1.000 euro, nieuw in de verpakking. De man zei meteen dat hij de telefoons op internet gekocht had, maar kon verder niets verklaren, meldt de politie.

Een agent zag dat beide telefoons hetzelfde IMEI-nummer hadden. Dat is onmogelijk, zegt de politie, omdat alle telefoons een uniek nummer hebben.

Bedrog

Het IMEI-nummer kan gebruikt worden om telefoons te identificeren. Het is een code van 15 cijfers, die bij een specifiek toestel hoort. De provider kan het bijvoorbeeld gebruiken om het toestel te blokkeren.

De politie heeft de telefoons in beslag genomen, en naar de verdachte loopt nu ook een onderzoek vanwege bedrog.