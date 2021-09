Sinds einde van vakantie besmettingen op meer dan 100 Friese scholen

Landelijk gezien is het aandeel schoolkinderen in het aantal besmettingen flink gestegen. Maar het volledige aantal besmettingen bleef wel zowat gelijk in vergelijking met een week eerder. In diverse regio's zijn sinds het begin van dit schooljaar al weer tientallen klassen naar huis toe gestuurd vanwege besmettingen.

Landelijk 1 op de 8 gevallen op school

Landelijk was één op de acht nieuwe coronagevallen te relateren aan het onderwijs. De toename in de leeftijdscategorie tussen de 5 en de 9 jaar is het sterkst. Landelijk ging het om 1.708 besmettingen, dat is 56 procent meer dan een week eerder.

