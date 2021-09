GAVC stapt in jubileumjaar over van zondag naar zaterdag

Toen de plannen er drie jaar geleden lagen, had GAVC bij een overstap naar de andere speeldag op een veel lager niveau in moeten stappen. De KNVB heeft de regels veranderd, waardoor clubs bij een overstap op hetzelfde niveau mogen blijven. In het geval van GAVC is dat de tweede klasse.

Voorzitter Nicolai was nerveus voor de ledenvergadering. "Ik heb bijna geen hap binnen gekregen vandaag, ik was doodzenuwachtig. We doen dit werk in het belang van de club."

Van de 44 leden stemden 30 voor de overstap naar de zaterdag. "We hebben een brede steun gekregen", zegt Nicolai. "Er was ook veel jeugd, daar doen we het voor. Ik ben blij dat we het gehaald hebben, anders zou ik niet weten hoe we verder moesten."

Past in een trend

De laatste jaren waren er veel meer clubs die de overstap hebben gemaakt. Onder andere VV Heerenveen, VV Zwaagwesteinde, SC Bolsward, Harkema-Opeinde, UDIROS en VV Burgum (na een fusie) stopten met prestatievoetbal op zondag.