Kapotte spoorbrug over Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden kan niet open

Rond zes uur meldde ProRail dat de brug nog steeds niet open kon voor het scheepvaartverkeer. Het gaat om de HRMK-brug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden.

Er zijn de laatste tijd geregeld problemen met spoorbruggen. Bij Franeker was er één verzakt, waardoor er meerdere keren vertraging was.

Een spoorbrug over het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden zorgde de afgelopen zomer ook een paar keer voor problemen. Dat was de brug voor het spoor richting Harlingen. Dinsdag ging het om een andere spoorbrug over het Van Harinxmakanaal.