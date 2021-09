Klimaatprofessor: "Komst Ban Ki-moon is symboolpolitiek"

"Zo'n overstroming helpt om de mensen in Groningen en Rotterdam bij de les te houden", zegt Vellinga. In Groningen en Rotterdam zit de organisatie van Ban Ki-moon, die zich bezig houdt met klimaatverandering.

In de bus

Nederland kan het klimaatprobleem niet alleen oplossen, zegt Vellinga. China en India zijn zo groot, dat de sleutel in die landen ligt.

"We zitten met zijn allen in de bus, en China zit aan het stuur. Wij zitten achterin, en moeten de chauffeur te vriend houden. De ruiten plakken we dicht, want het water komt omhoog. En ondertussen hopen we maar dat de chauffeur niet het ravijn in rijdt."

Juridische plicht

Helemaal niets doen, is geen optie, zegt Vellinga. "Het is een morele plicht, en misschien ook wel een juridische plicht, om andere landen te helpen."

"Nederland is klein. We moeten de eigen tuin op orde houden. Maar we zijn afhankelijk van anderhalf miljard Chinezen en een miljard Indiërs. Dat voelt natuurlijk niet zo lekker. Maar als zij niets doen, dan verzuipen we."