Ban Ki-moon in Leeuwarden: klimaat als rode draad door carrière

Hij is trots op het klimaatakkoord van Parijs, dat in 2015 is gepresenteerd. "Dat leek ooit ondenkbaar, nu is het niet meer weg te denken. Het is goed begin, maar we moeten ermee doorgaan."

Kort voordat Ban eind 2016 afscheid nam als secretaris-generaal, benoemde hij nogmaals het belang van de aanpak van klimaatverandering. "We moeten het momentum van het Parijsakkoord over klimaatverandering behouden", zei hij.

Schonere lucht en betere gezondheid

"Klimaatactie betekent banen, groei, een schonere lucht en betere gezondheid. Leiders over de hele wereld begrijpen dat. Het Parijsakkoord is een geweldige prestatie die we moeten steunen en koesteren. We kunnen niet terug.

Tegenwoordig is Ban een van de voorzitters van het Global Center on Adaptation (GCA), een kenniscentrum dat zich buigt over hoe de wereld zich aan kan passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Maandag was Ban in Rotterdam om het nieuwe hoofdkantoor van de instelling te openen.