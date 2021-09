Eerste Friese bioscoopfilm in 20 jaar in première: "Mooiste baan die ik ooit heb gehad"

De film is gemaakt met sponsorgeld en dat moet nu terug worden verdiend met de kaartverkoop. "Mensen moeten nu kaartjes kopen", zegt regisseur Janko Krist. "We maken constant filmpjes, organiseren gekkigheden." Het moet de film aandacht opleveren in de provincie.

"We hebben nu dus een première in Leeuwarden, maar de komende dagen ook in Drachten, Sneek, Heerenveen en Franeker. Overal hebben we zulke evenementen, praten we met mensen en drinken we bier. Nu maar hopen dat de mensen naar de film gaan."

De komende weken draait Stjer naast verschillende locaties in Fryslân ook in de Pathé-bioscoop in Groningen.