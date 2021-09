Koning Willem-Alexander op visite in Bolsward voor opening De Tiid

De laatste weken is er hard gewerkt om alles klaar en schoon te maken voor de koninklijke visite.

Rondleiding voor de koning

Dinsdag om 10.00 uur wordt de koning welkom geheten door burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân en commissaris van de Koning Arno Brok. Daarna krijgt hij een rondleiding door De Tiid die zo'n uur zal duren. De toren wordt bekeken, maar ook de raadszaal, tentoonstellingsruimte, het archief en de bibliotheek.

Tal van nieuwe functies

Doordat de gemeente Bolsward door de herindeling van 2011 opging in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân, verloor het stadhuis zijn functie. Het monumentale gebouw is gerestaureerd en omgevormd tot een ontmoetingsplaats. In De Tiid komt een museum, archief, gemeenteloket, bibliotheek en een café. Ook VVV Bolsward heeft er een plek gekregen. Het heeft daarmee verschillende functies.

Het gemeentearchief zit al een tijdje op zijn nieuwe plaats. Niet alleen het archief van Súdwest-Fryslân wordt er bewaard, maar ook een deel van de papieren van De Fryske Marren gaat naar de depotruimte.