Koning opent De Tiid: "Voor Bolsward is de cirkel nu rond"

Direct na zijn aankomst kreeg hij een rondleiding, en hij sprak met omwonenden, bouwers en geldschieters. Hy gaat ook de toren van het stadhuis in, zegt verslaggever Onno Falkena, die erbij is. "Daar is vanalles om te doen geweest. Die is weggehaald, gerestaureerd en kortgeleden ook teruggeplaatst."