"Nyck de Vries heeft een contract voor de Formule 1 getekend"

Met het contract zou De Vries volgende jaar zijn debuut kunnen maken in de hoogste klasse in de autosport.

Nyck de Vries werd dit jaar wereldkampioen bij het Mercedes-team in de Formule E, de elektrische klasse in de autosport. Sinds die tijd wordt de naam van De Vries regelmatig in verband gebracht met een overstap naar de Formule 1.

Kortgeleden heeft Mercedes bekendgemaakt eind 2022 uit de Formule E te stappen. Wat het voor De Vries zou betekenen, was nog niet duidelijk. Mercedes gaf al wel aan dat zij niet tegen zouden stribbelen als De Vries een aanbieding uit de Formule 1 zou krijgen.

Alfa Romeo heeft maandag ook de komst van Valtteri Bottas aangekondigd. De komst van De Vries zou betekenen dat er volgend jaar twee Nederlanders in de F1 rijden: Max Verstappen en Nyck de Vries.