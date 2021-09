Actie bij Noordwolde tegen gasboringen: wetgeving moet anders

De actie is het begin van een estafette die in drie provincies wordt gehouden. Gerard van Wijk van GAS DrOvF was verrast door de opkomst, hij had niet zoveel mensen verwacht. "De mensen kwamen niet alleen uit de directe omgeving van Noordwolde, maar ook uit veel dorpen uit de omgeving. Ze kwamen uit Fryslân, Drenthe en zelfs Overijssel."

De stichting is tegen nieuwe gasboringen in de 'kwetsbare natuur en historische werelderfgoedomgeving', zoals de stichting zelf schrijft. Volgens de actievoerders is helemaal niet duidelijk wat de effecten van de gaswinning in de toekomst zijn. Als er al gas gewonnen wordt, wil de stichting goede metingen en een schaderegeling.

Eén politicus

Van Wijk had ook de politiek uitgenodigd. Daar is minder gehoor aangegeven. "Ik heb wel gesproken met Jochem Knol van de provinciale fractie van Grienlinks, maar verder niet veel politici gezien." Knol snapte het gevoel van machteloosheid bij de stichting wel.

"Stop met de gaswinning op land. Bouw dat af, heb een visie als politiek", zei Jeanette van der Velde van de stichting. "Deze mensen willen een statement maken, ze maken zich zorgen en komen daarvoor uit hun huizen."

Gemeenten en burgers met lege handen

Niet alleen in de Stellingwerven, maar ook in Westerveld en Steenwijkerland wordt gas geboord. In het gebied liggen verschillende kleine gasvelden.