Actie bij Noordwolde tegen gasboringen bij de Drents-Friese grens

De actie is het begin van een estafette die in drie provincies wordt gehouden. Er waren zo'n 120 mensen bij het protest.

De stichting is tegen nieuwe gasboringen in de 'kwetsbare natuur en historische werelderfgoedomgeving', zoals de stichting zelf schrijft. Volgens de actievoerders is helemaal niet duidelijk wat de effecten van de gaswinning in de toekomst zijn. Als er al gas gewonnen wordt, wil de stichting goede metingen en een schaderegeling.

"Stop met de gaswinning op land. Bouw dat af, heb een visie als politiek", sei Jeanette van der Velde fan de stichting. "Deze mensen willen een statement maken, ze maken zich zorgen en komen daarvoor uit hun huizen."

Gemeenten en burgers met lege handen

Niet alleen in de Stellingwerven, maar ook in Westerveld en Steenwijkerland wordt gas geboord. In het gebied liggen verschillende kleine gasvelden.