Aftrap van Skriuwersfakskoalle: drempel tot Fries schrijven moet omlaag

De Skriuwersfakskoalle is nog een pilot. Het gaat ook niet zozeer om het aantal inschrijvingen, dat is volgens Jan Gaasenbeek van Leeuwarden City of Literature niet zo belangrijk. "Het gaat erom dat het aangeboden wordt en dat mensen de kans hebben om zich verder in de taal te ontwikkelen."

Iedereen die schrijft, heeft al een eigen stijl, zegt docente Welmoed Wijma. "Er komt altijd een heel verhaal uit, en iedereen heeft daar een eigen stijl in." Met de cursus kan die schrijfstijl worden bijgeslepen.

Drempel omlaag

Het initiatief moet de Friese literatuur stimuleren. "Wat we hopen is dat mensen plezier vinden om in het Fries te schrijven en ook voelen dat de drempel daarvoor helemaal niet hoog is", zegt Gaasenbeek. "Het is overwegend een gesproken taal maar er zijn zoveel mooie dingen te bereiken door Fries te schrijven."