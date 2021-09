Natte zomer was een meevaller voor de natuur van It Fryske Gea

De Vries heeft het over 'lichtpuntjes' die de afgelopen zomer opgeleverd heeft. "Wij hebben gezien dat het met de weidevogels goed is gegaan, dat de heide mooi bloeide en dat sommige planten overmatig hebben gebloeid, terwijl ze dat normaal niet deden. Het kwam goed uit dat er nu veel meer regen was."

Gemiddelde temperatuur

Wel ziet De Vries dat de extremen in het weer aan beide kanten groter worden. Vooral de maanden juli en augustus waren nat en grillig. De gemiddelde temperatuur van 17,7 graden maakte er ook een gemiddelde zomer van, zo blijkt uit de cijfers van het KNMI. Zo'n hele slechte zomer was het dus niet. In Fryslân was er ook nog wel veel zon: in Stavoren konden er zo'n 700 zonne-uren worden genoteerd.

Profiterende kuikentjes

Vooral het broedseizoen kon het natte weer goed gebruiken. "Het ging structureel slecht met de weidevogels. Dat is geen gezeur", zegt De Vries. "Maar dit jaar was het goed: in het voorjaar was het erg nat, daardoor kwam de gras- en kruidgroei wat later op gang. Dan zijn de insecten in de lagere bloemen ook beter te bereiken voor de kuikentjes. Een tweede aspect was dat veel land zo nat was dat het ook nog niet te bewerken was. De vogels kregen meer kansen en tijd om hun jongen groot te brengen."