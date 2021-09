Taalhuis als grote steun: "Als ik moest rekenen, dan ging ik stiekem weg"

Het is een bonte mix van mensen die aan de tafels in de zaak zitten. Het mag dan 'Taalhuis' genoemd worden, maar grammatica stampen en woordenlijsten leren, doen ze niet.

Iedere maandag komt de groep bij elkaar. Er zijn veel vrouwen met een migratieachtergrond, zoals Nasra Dahir: "Het is heel leuk elke ochtend. Gezellig, het samen leren van de Nederlandse taal", zegt zij. Er zit ook een Italiaanse pensionado bij die gewoon graag onder de mensen wil zijn om de taal wat beter machtig te worden.

Schaamte overwinnen

Wie ook opvalt in het gezelschap is Evelien van der Wal. Zij is Fries en vindt de Nederlandse taal niet eens zo lastig. Het is rekenen waarvoor zij er is. Simpele sommetjes moest zij op haar vingers uittellen.

Evelien: "Lastige gesprekken ging ik uit de weg. Als er wat met rekenen kwam, dan ging ik stiekem weg. Je leert ermee omgaan, maar ik schaamde mij heel erg." Evelien kreeg steeds meer het gevoel dat zij niets kon. Ze raakte in een depressie.

Uiteindelijk pakte ze de draad weer op: "Ik dacht, ik ben gewoon Evelien en ik ga door." Haar hulp van het wijkteam raadde haar aan om zich op te geven voor de cursus. Nu helpt zij anderen lezen en schrijven en anderen helpen haar bij het rekenwerk.

Praktische zaken

Praktische zaken staan hier centraal, zegt taalcoördinator Lucie Jeeninga: "We gaan elke keer samen met de groep bekijken wat er die week gebeurd is. Dan gaan we aan de gang met het onderwerp dat we behandelen. De komende twee maanden is dat bewegen."