"Sam Hendriks kunnen we nu al afschrijven"

Spitspositie beide Friese clubs twijfelachtig

Over de spitspositie is Faber minder positief. "Boere heeft nog niet veel laten zien en met de komst van Roberts Uldrikis kunnen we Hendriks wel afschrijven. Hendriks kan het niveau niet aan, dat is ook de reden waarom ze een derde spits hebben gehaald en niet een buitenspeler waar de hele voorbereiding om werd geroepen."