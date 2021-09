Deskundigen waarschuwen voor de komst van de Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar dook vier jaar geleden voor het eerst op in Nederland, in Zeeland. Maar er zijn vorige week meerdere hoornaars gevonden in Meppel. Het is voor het eerst dat de hoornaar zo ver noordelijk is gezien. De hoornaar is veel sneller verder noordwaarts gevlogen dan deskundigen hadden verwacht.

Bestrijding

Provincies zijn verantwoordelijk voor de bestrijding van de hoornaar en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) steunt daarin. Stichting Platform Stop Invasieve Exoten vraagt mensen om een melding te doen op waarneming.nl als ze een hoornaar zien.