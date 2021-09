Sprintertrein rijdt voortaan door naar Zwolle: "Scheelt me bijna een halfuur"

Dat betekent dat reizigers uit die dorpen - als ze naar Zwolle (of verder) willen - niet meer over hoeven te stappen in Meppel of Heerenveen.

"Ik ben nu sneller op school in Zwolle", zegt de eerste reiziger die maandagochtend op de sprinter zat te wachten. "Het is voor mij een heel groot voordeel. Nu is het een half uur en eerst was het bijna een uur."

Een andere vrouw is ook op de eerste dag al overtuigd: "Hij moet blijven, zeker weten." Ze gaat regelmatig bij haar zoon op bezoek in Noordwijk en moest voorheen altijd overstappen. "De andere trein gaat heel veel haltes voorbij. Ook waar ik woon, dat is best wel vervelend. Dit vind ik dus heel fijn."