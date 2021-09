SC Heerenveen trekt transfervrije centrale verdediger aan

Technisch manager Ferry de Haan van Heerenveen zegt ook dat de blessure van Bochniewicz de situatie bij Heerenveen heeft veranderd. "Centraal achterin lag aan het einde van de transferperiode niet onze prioriteit, maar we hebben altijd onze ogen en oren opengehouden voor versterking centraal achterin. Mede vanwege de langdurige afwezigheid van Pawel Bochniewicz."

Bakker kan Heerenveen helpen, denkt De Haan. "Met Nick halen we een ervaren verdediger met karakter in huis die zich in de eredivisie heeft bewezen."

Groningen en Emmen

Bakker speelde de afgelopen zes jaar voor FC Emmen. Daarvoor was hij actief bij FC Groningen, de club uit zijn geboorteplaats. Bij Groningen doorliep Bakker ook de jeugdopleiding.

In 2016 ging Bakker naar Emmen. Daar speelde hij 132 competitiewedstrijden, waarvan 69 in de eredivisie. "Ik heb vaak tegen Heerenveen gespeeld", zegt Bakker op de clubkanalen van Heerenveen. "En ik heb altijd het idee gehad dat dit een mooie, warme club is."