Alyda Norbruis stopt met wielrennen; medisch onverantwoord om door te gaan

"Diep van binnen zou ik willen doorgaan, maar het is voor mij besloten op medische gronden. Het wordt tijd voor iets nieuws, een nieuwe stap in mijn leven. Wat dat wordt, is de vraag, maar er komt een einde aan mijn topsportcarrière. Dit was het wel, ik fiets geen wedstrijden meer."

Om dat te accepteren zal niet meevallen. "Dat wordt nog wel een dingetje. Het is een moeilijke beslissing. Ik moet mijn eigen weg gaan vinden."

De wielrenster uit Ureterp won in Tokio zilver op de 500 meter tijdrit. Ze noemde het een zilveren medaille met een gouden randje. Dat komt door de route ernaartoe. "Dat was een lastige route met veel medische tegenslagen. De kleur van de medaille maakte niet uit. De andere kleuren heb ik al thuis, maar dit zilver zegt me meer dan goud van Rio."

Door de reacties van anderen krijgt ze langzamerhand het besef dat het niet gewoon is wat ze heeft gedaan. Als ze terugkijkt, overheerst een gevoel van trots.