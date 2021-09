Oproep bij start nieuw cultuurseizoen Leeuwarden: "Meer geld naar cultuur"

Op de derde editie van dit evenement met de naam Uit in Huis waren zondag op zo'n veertig locaties in de stad exposities, workshops en voorproefjes van optredens. Het was allemaal gratis te bezoeken. Leeuwarder cultuurwethouder Hein Kuiken was ook bij de opening en hij is niet doof voor de oproep.

In vergelijking met soortgelijke steden is de bijdrage van de gemeente niet groot, zo geeft hij doe: "Het is inderdaad mager. We geven net iets meer dan twee procent uit aan cultuur. Wat mij betreft is die oproep om in de toekomst te kijken naar meer investeringen in cultuur een hele terechte en krijgt van mij een warme aanbeveling als cultuurwethouder."