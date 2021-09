LTO niet te spreken over stikstofplan van kabinet; boosheid en onrust bij boeren

Boosheid en onrust

Trienke Elshof van LTO Noord vindt het jammer dat dit plan er ligt. "Er staat ook dat LTO heeft meegedacht, maar dat is niet waar." Ze hadden het meteen al druk met reacties van de achterban. "Mails, appjes, telefoontjes, boeren zijn kwaad, het geeft onrust."

Ze geeft aan dat er al een plan ligt, Duurzaam Evenwicht, dat ook aan de formatie is voorgelegd. "In dat plan geven we aan hoe stikstof kan worden teruggebracht, maar dan met vrijwillige opkoop in combinatie met innovatie. Dat plan is in overeenstemming met verschillende organisaties bedacht. Ik denk niet dat de gedwongen verkoop efficiënter is. Dit plan roept weerstand op."

Volgens Elshof lijkt het een proefballon. "Wij steunen dit plan in ieder geval niet, en zullen onze achterban adviseren om niet mee te werken. Onze eigen plan biedt wel perspectief."