Statenfracties verontwaardigd over vergunning voor gaswinning onder Waddenzee

Demissionair minister Stef Blok (VVD) gaf eind augustus groen licht voor het boren bij Ternaard. De provinciale fracties van Partij voor de Arbeid, FNP, GrienLinks, SP, D66 en Partij voor de Dieren zijn het er niet mee eens. Ze vinden het scheef dat er gas mag worden gewonnen tussen Ternaard en Ameland.

"Terwijl duidelijk is dat we moeten stoppen met fossiele brandstoffen vanwege de klimaatverandering. Er gaat gas worden gewonnen onder de Waddenzee, terwijl die de kraamkamer is van veel broed- en trekvogels."

Die volgens kunnen in de problemen komen door de gevolgen van gaswinning. "Door de bodemdaling die ontstaat door de gaswinning en de zeespiegelstijging komen steeds minder zandplaten droog te staan, waardoor deze vogels geen voedsel meer kunnen vinden."

Standpunt nogmaals overbrengen

De Friese politiek heeft zich eerder meerdere keren uitgesproken tegen gaswinning in de provincie. De zes partijen willen graag dat Gedeputeerde Staten dat standpunt nog eens doorgeven. Ze moeten de Tweede Kamer en de minister vragen om de vergunning niet toe te kennen en eerst de resultaten van onderzoeken in de Kamer te bespreken.

Verder willen de zes partijen weten hoeveel geld de gaswinning op zou leveren, omgerekend naar de huidige gasprijzen.

In de Tweede Kamer stellen de PvdA en GrienLinks al vragen aan het ministerie over de plannen voor gaswinning.

Petitie 11.000 keer getekend

Eind augustus schrok de Waddenvereniging al van het nieuws dat demissionair minister Blok groen licht gaf voor de gaswinning. De boringen kunnen wat de minister betreft in 2023 beginnen. "Een soort mengeling van ongeloof en woede", zei Frank Petersen van de Waddenvereniging toen.

Een petitie van de Waddenvereniging tegen de plannen is inmiddels ruim 11.000 keer getekend.