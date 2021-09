Friezen op de Paralympische Spelen: zeven medailles en veel emoties

Het toernooi op de weg begon voor Bangma met materiaalpech: de ketting ging kapot. Bangma en Bos stapten af en kregen een nieuwe fiets, maar dat kostte veel tijd. Een grote tegenslag, want het duo is in topvorm.

"Ik denk dat wij met onze huidige vorm zeker mee hadden gedaan voor het podium", zei Bangma na afloop. "Ik durf niet te zeggen wat het had kunnen worden, maar we maakten zeker kans.

Ook nog zilver

In de rit op de weg pakte Bangma zijn tweede medaille van de Spelen. Het werd zilver, achter een ander Nederlands duo: Vincent ter Schure en Timo Fransen. Die gingen ervan door op een berg, die elke ronde terug kwam. Bangma en Bos hadden met Ter Schure en Fransen mee gekund, zei de Fries, maar als ploeggenoten doe je dat niet.

Later, toen Ter Schure en Fransen een veilige voorsprong hadden, fietsten Bangma en Bos weg bij de concurrentie en stelden ze zilver veilig.

Kippenvel

Met een keer goud en een keer zilver zijn de Spelen enorm geslaagd voor Bangma. "We kwamen hier met één hoofddoel en dat was de achtervolging. Dat was echt een fantastische dag. Onder de vier minuten, wereldrecord, nog steeds kippenvel als ik daar aan terugdenk."