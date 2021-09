Voedselbank in Leeuwarden deelt weer op eigen locatie pakketten uit

"De stellingen en vriezers in het magazijn moeten we nog opbouwen, maar we kunnen inderdaad weer beginnen op onze eigen plek", zegt Geale de Haan van de Voedselbank. "Adviseurs zijn erbij geweest om het gebouw zo te maken dat de ratten er niet meer bij kunnen komen. De opslagplaats kunnen we nog niet gebruiken. Daar komt nog iets op de muren zodat het glad is en dat dieren er niet bij op kunnen komen." Ook bouwkundig is het gebouw zo aangepast dat er geen dieren meer van buiten naar binnen kunnen.

Hij is blij dat ze de klanten weer kunnen ontvangen om hun pakket op te halen. "Dat is nog wel wat minder dan eerst. Het wordt klaargemaakt in onze tijdelijke opslag en daar staat een beperkte voorraad. Op de Tylkedam vullen we dat aan en mensen krijgen nog wat tegoedbonnen voor de winkel."

Behoefte aan voorraden

De Voedselbank moest alle voorraden weggooien en kan nog van alles gebruiken. "We zitten nu op een derde van wat we moeten hebben. Afgelopen weekend hebben we een actie gehad bij een grote supermarkt in Leeuwarden en die heeft 12 rolcontainers opgeleverd." Er is vooral behoefte aan lang houdbare producten zoals koffie, thee en broodbeleg.