Geld nodig om mensen met laag taalniveau te helpen

Dat blijkt uit een rapport van de Stichting Lezen en Schrijven. De stichting noemt de situatie zorgelijk. Deze maandag begint de 'week van het lezen en schrijven'. Daarin is er veel aandacht voor mensen met een laag taalniveau.

"De coronacrisis heeft veel invloed gehad, mensen misten niet alleen de vaardigheden om de stap naar digitaal te maken, maar ze hadden ook het materiaal niet zoals een laptop of tablet", legt Marieke Vellinga uit. Ze is adviseur in Fryslân voor de Stichting Lezen en Schrijven. "Er is veel gedaan om het te op te lossen door puzzelboekjes te sturen, via whatsapp contact te houden of samen te wandelen, maar dat was niet hetzelfde als voor corona."

70.000 Friezen hebben moeite met lezen en schrijven

In Nederland hebben 2,5 mensen moeite met lezen en schrijven. In Fryslân zijn zo'n 70.000 mensen die er zoveel moeite mee hebben dat ze er last van hebben in het dagelijks leven.

De activiteiten worden nu weer opgepakt, maar het is lastig om de deelnemers naar de cursus te krijgen. "Mensen zijn weggegaan en komen niet altijd terug. En we werken met vrijwilligers en die zijn vaak wat ouder en kwetsbaar en komen ook niet altijd terug. Eigenlijk moeten we alles wat we hebben opgebouwd weer opnieuw opzetten." Om de mensen te bereiken gaan ze naar ziekenhuizen, buurthuizen en sportverenigingen.

Oproep om te investeren

Er is nog een probleem: er is geen geld. Vellinga roept daarom het Rijk en gemeenten op om in het werk te investeren "want het is belangrijk."