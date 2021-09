Verleden van werkkampen De Hemrik tevoorschijn gehaald

Wilma Couperus en de projectgroep zijn 2,5 jaar bezig geweest met de geschiedenis, want al is het in al de verhalen over de Tweede Wereldoorlog niet van belang: Het moet wel verteld worden, vindt ze.

"Ik vind het belangrijk dat dit een gezicht krijgt, want het is een verhaal dat doorverteld moet worden. Het heeft met name in Hemrik gedurende een jaar of zeven toch een belangrijke plek ingenomen in het dorp."