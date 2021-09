Laatste vrijeformatiepartij in Pingjum is voor partuur van Enno Kingma

Het partuur van Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten heeft zondagmiddag de hoofdklassepartij kaatsen in Pingjum gewonnen. In de finale waren ze met 5-4 en 6-6 te sterk voor het partuur van Gert-Anne van der Bos, Erwin Zijlstra en Daniël Iseger. De partij in Pingjum was de laatste vrijeformatiepartij van het seizoen.