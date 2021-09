Simon Vuyk: "Vriendschap is de basis van alles, ook in de misdaadjournalistiek"

Het waren moeilijke maanden voor Vuyk. Aan de ene kant het grote verdriet om het verlies van een goede vriend. Aan de andere kant de druk die er daarna op hem kwam te liggen. Vuyk was met Peter R. de Vries bezig met de zaak-Tanja Groen, de studente die in 1975 verdween. Alle sporen liepen dood. Het werk voor Stichting De Gouden Tip was net een paar maanden los.

1 miljoen euro

Na het wegvallen van Peter R. trekt Simon de kar. Het doel om 1 miljoen euro op te halen, werd gehaald. Vorige week was de stille tocht in Maastricht. Simon was daar met de ouders van Tanja. Daarna kwam de moeheid.

Vuyk: ""Ik was af. Eigenlijk ben ik te verdrietig om ermee om te gaan en er is weinig ruimte om dat te vertalen in het werk." Vuyk zoekt nu de ruimte om zelf verder te gaan. Met eigen projecten, maar ook in zijn leven reist Peter R. altijd met hem mee.