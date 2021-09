Dwarsliggen op de zeedijk bij Wierum uit protest tegen dijkverbreding aan dorpskant

De weg moet versterkt worden. Dat zal gebeuren in de breedte en daarvoor is ruimte nodig. Dat zou aan de zeezijde van de dijk kunnen. Bij het dorp Wierum zelf zijn geen kwelders. Het water klotst er bij vloed rechtstreeks tegen de dijk op. Wetterskip Fryslân wil geen verbreding aan de buitenkant van de zeedijk, het moet allemaal binnendijks en daar tekenen de dorpsbewoners protest tegen aan.

Tussen de kerk en de zeedijk loopt een weg waar het doorgaande verkeer gebruik van maakt. Het Waterschap heeft beloofd dat ze de kerk en het kerkhof ongemoeid zal laten. Het bestaande muurtje aan de voet van de zeedijk blijft ongeveer de grens.

Muur

Bij een verbreding binnendijks zou dat betekenen dat de zeedijk tot aan het muurtje in de nieuwe situatie hoger zou moeten zijn en dus zou de muur ook hoger moeten. De vraag is tevens of de weg tussen zeedijk en het kerkhof kan blijven zoals hij nu is, of of het doorgaande verkeer straks door de krappe hoofdstraat van het dorp moet. Op zomerse dagen is het op de doorgaande weg altijd druk met verkeer dat de dijkroute volgt, over Nes naar Moddergat en Peazens.

"Verbreding aan zeezijde geen optie"

Het waterschap wil nog geen concrete schetsen geven van de nieuwe situatie. Wel staat vast dat verbreding achter de dijk geen optie is voor Wierum, zei een woordvoerder van Wetterskip Fryslân tegen Omrop Fryslân. Dat zou niet kunnen omdat het natuurgebied is. Tegelijkertijd zei hij ook dat bij Peazens-Moddergat de verbreding wel aan de zeezijde kan plaatsvinden. Met ecologische aanpassingen, zodat het goed is voor de natuur. Waarom dat bij Wierum niet mogelijk is, is onduidelijk.

De Wierumers zijn voor buitendijkse verbreding, zodat het dorp zoveel mogelijk intact kan blijven. Om hun mening kracht bij te zetten, zullen dorpsbewoners en sympathisanten op 11 september om 13:00 uur 'dwarsliggen' bovenop de zeedijk.