Hinke Schokker doet aanval op wereldrecords voor goed doel

In 2019 werd Schokker Nederlands kampioen op de 100 kilometer. Het wereldrecord staat hier op 8 uur en 14 minuten. Het wereldrecord staat op de 24 uur op een afstand van 247 kilometer. Ze doet een aanval op de records op een loopband in het centrum van Eastermar. Anderen zullen met haar meelopen, ook op een loopband.

Hinke Schokkers aanvallen op de wereldrecords en de daarmee samenhangende inzamelingsactie voor KiKa is speciaal voor Berend, het 4-jarig zoontje van journaliste en voormalig Omrop Fryslân-columniste Nynke Sietsma dat in oktober vorig jaar overleed aan kanker.

Schokker kwam als onbekend atlete plotseling opzetten toen ze fenomenale tijden liep. Ze beleefde een donkere periode in haar sportcarrière toen ze beschuldigd werd van dopinggebruik. In juni dit jaar is ze vrijgesproken.