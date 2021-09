Minnertsga wint eentonige finale in Bondspartij 2021

Minnertsga met Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra schoot in de finale uit de startblokken. Al vrij snel stond het 4-1. Door een boppeslach van Erwin Zijlstra kwam Easterlittens nog wel terug tot 4-2, maar spannend was het nooit. Eindstand: 5-2 6-0.

Het was voor Hendrik Kootstra al de vijfde keer dat hij de Bondspartij won. Toch is hij er nog niet aan gewend: "Het was alweer een tijdje geleden, maar dit is hartstikke mooi." Volgens Kootstra was de partij tegen Bitgum in de vierde omloop (5-5 6-2) de moeilijkste partij.