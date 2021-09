Nard Brandsma en Marrit van der Wal winnen FK Fierljeppen

Brandsma plaatste zich met de uiteindelijk winnende sprong van 21.29 meter als eerste voor de finale. Dat was ook de verste sprong van het seizoen in Fryslân.

Ysbrand Balama (20.32), Age Hulder (19.71), Oane Galama (19.70) en Sytse Bokma (19.56) mochten ook in de finale springen.

Nat

In die finale werden maar vier geldige sprongen neergezet. Bokma en Hulder kwamen met respectievelijk 15.31 en 15.10 meter niet in de buurt van de eerste plaats. Ysbrand Galama leek in zijn laatste sprong nog wel een gooi te doen naar de titel, maar hij ging op het laatst toch te schuin over en kwam op 20.19 meter. Brandsma sprong zelf nog 18.45 meter.

Daarmee hield hij de eerste plaats. Het zilver was voor Ysbrand Galama met 20.32 meter en het brons ging met 19.71 meter naar Hulder.