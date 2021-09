RIVM: 146 nieuwe besmettingen in Fryslân, één sterfgeval

Eén sterfgeval, geen ziekenhuisopnamen

In Fryslân is er in de afgelopen 24 uur één sterfgeval vastgesteld als gevolg van het coronavirus. Het gaat om een inwoner van Noardeast-Fryslân. Er zijn geen coronapatiënten opgenomen in een Fries ziekenhuis.

Op dit moment liggen er 17 patiënten met het coronavirus in de Friese ziekenhuizen. Daarvan liggen er 8 op de intensive care en 9 op andere afdelingen.