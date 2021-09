Makers over Hûnekopfilm Stjer: 'Veel plezier en slapeloze nachten'

De makers zitten bij Op en Ut in de studio van Omrop Fryslân. "Ik kijk ernaar uit om in de zaal te zitten en reacties van mensen te zien", zegt hoofdrolspeler Emiel Stoffers van de Friese band De Hûnekop. Emiel speelt zichzelf in de film.

"Wij wilden een Dick Maas-horrorachtige film", zegt Emiel. Een seriemoordenaar doodt aan de lopende band Friese artiesten. Emiel ziet de bui al hangen en vraagt een zwerver zijn plaats in te nemen als de zanger van de band.

De derde grote rol in de film is voor politievrouw Goaiske van Goaitsen gespeeld door GTST-actrice Bertrie Wierenga. Zij spreekt zelf geen Fries. Daar kwam Emiel achter toen hij haar telefonisch vroeg of ze mee wilde doen. Ze heeft het Fries snel opgepikt. Bertrie heeft in Leeuwarden en Hurdegaryp gewoond.

"Focking geniaal"

Hoe is het idee voor de film ontstaan? Jeroen kwam met het idee van een seriële Friese-artiestenkiller. Emiel: "Focking geniaal, dan bellen we ze allemaal op en vragen we ze of ze mee willen doen."

Emiel kwam zelf met het idee van de zwerver, door een vriend die hem vertelde over een dubbelganger/kogelvanger van Sadam Hoessein van Irak. "Dat was een geitenhouder of zo." Hij leefde het luxe leven van de dictator.

Doe maar

Er zitten drie verhaallijnen in de film: de liefdesrelatie van Emiel en Goaitske, de relatie van Emiel met de zwerver eb het verhaal van de moorden. En er zitten ook hilarische reclameblokken in de film.

De inhoud van de film ontstond zo, vertelt Emiel. "Wat we maar bedenken konden, propten we erin. Zo had ik een gek loopje. Janko moedigde mij aan: 'Overdrijf meer'. Dus toen was het: Let's go. Er zit ook veel muziek in de film. Het script en de muziek, alles vloeide er gewoon uit. We hebben onszelf niet ingekaderd hoe het moest. Het was gewoon: doe maar."