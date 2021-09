Tips van Wenger, Drogba en vader moeten Maxim Gullit helpen bij Cambuur

"Ik snap dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn. Ik ben echt heel trots op wat mijn vader heeft bereikt, maar ik heb er geen last van of zo", vertelt Maxim, die er ook best wel over wil praten. Praten doet hij ook met zijn vader Ruud over voetbal. "Als ik wedstrijden speel, praten we alleen maar over de details die beter hadden gekund."

En niet alleen Ruud Gullit, die met Nederland Europees Kampioen werd in 1988, is een inspiratiebron voor Maxim. Als zijn vader als voetbalanalist bij internationale zenders zit, videobelt hij ook wel eens met oud-middenvelder Claude Makélélé en voetbaltrainer Arsène Wenger die bij Ruud in de studio zitten.