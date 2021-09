Omrop TIP: Beklimmers van het vlakke land (deel 9): 'Groeten uit Friesland'

Hindeloopen

De klederdracht, het schilderwerk en de eigen taal zijn zaken om trots op te zijn, vinden ze in Hindeloopen. In de 17de en 18de eeuw bevoeren de schippers de zeeën en namen spullen mee naar huis overal vandaan. Die Hindelooper cultuur was daarmee het product van een open blik op de wereld.

De Vereniging Aald Hielpen probeert nu om met nieuwe activiteiten jongeren aan zich te binden. Want het dragen van Hindelooper kleren mag niet alleen een kunstje voor toeristen zijn, maar moet ook in de ziel van de Hindeloopers blijven zitten. In FryslânDOK zien we ook de Hindelooper schilder Titus Stallmann die de traditionele schilderkunst wil ontwikkelen voor de toekomst.