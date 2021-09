Gedeputeerden roepen Haagse politici op: "Opschieten met kabinetsformatie"

De Friese gedeputeerden steunen de oproep van het IPO om haast te maken. "Mensen in de provincie zien en voelen het", zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. "Bijvoorbeeld onze boeren. Die willen duidelijkheid hebben over de stikstofproblematiek. Die willen weten: krijgen we nu een vergunning of niet?"

Dossiers in het rood

Volgens De Rouwe lopen ook de plannen voor de Lelylijn en de bijbehorende bouwplannen vertraging op. "Misschien nu en morgen merken we het nog niet, maar volgende week merken we het wel. En dan is het vaak al te laat, want veel dossiers staan eigenlijk al in het rood."

De provincies hebben begrip voor de politieke situatie, maar vinden het traag verlopende formatieproces niet in het belang van het land. "Het kan niet veel langer duren", zegt De Rouwe. "We moeten door, we moeten aan het werk. Het gaat wel door, maar met hele kleine stapjes en we moeten eigenlijk grote stappen zetten."

Nieuwe energie

Gemeenten en provincies maken daardoor met de handrem beleid, zegt De Rouwe. "Stap voor stap een klein beetje vooruit, dat zien we, maar we hebben de lange termijn nodig. En ook met gemotiveerde mensen. De mensen in Den Haag zijn moe, je ziet de ministers opstappen en uitvallen. Daar heb ik begrip voor, omdat het heel druk was, maar we hebben ook behoefte aan mensen met nieuwe energie die duidelijkheid geven op de lange termijn."

De Rouwe, die ervaring heeft als formateur op gemeentelijk niveau, heeft nog wel een paar tips voor de Haagse politici. "Zoek elkaar op, en niet alleen in Den Haag. Ga er eens op uit met elkaar, maak eens een wandeling, ga eens het veld in. Misschien dat er dan andere resultaten komen."