Vrouwen SC Heerenveen verspelen voorsprong tegen Feyenoord

Na een klein halfuur kwam Heerenveen op voorsprong in Rotterdam. Verdediger Samantha van Diemen van Feyenoord maakte een fout door de bal zo in de voeten van Chimera Ripa te schuiven. Ripa bleef daarna rustig en maakte het beheerst af: 0-1.

Voor de rust waren er verder geen grote kansen meer.

Snelle gelijkmaker

De ploeg van Roeland ten Berge raakte de voorsprong na rust snel kwijt. In de 48ste minuut tikte Romée van de Lavoir een voorzet van de linkerkant in het doel: 1-1.

Heerenveen had het lastiger in de tweede helft, maar gaandeweg vochten de Friezen zich terug. In de 71ste minuut volgde de beloning toen Ripa vrijgespeeld werd in het strafschopgebied, waarna zij haar tweede van de avond maakte.

In de slotfase was Feyenoord nog dichtbij de gelijkmaker, maar een doelpunt leek er niet meer te komen. Tot het in blessuretijd toch nog misging. Keepster Claire Dinkla kon de bal in eerste instantie nog uit het doel houden, maar in de rebound tikte Van de Lavoir de bal er wel in: 2-2.