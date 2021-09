Zilveren Bruinsma toe aan rust: "Heb mij elf keer helemaal naar de kloten gezwommen"

Van Bruinsma hadden de Spelen nog wel even door mogen gaan. "Het is heel jammer dat deze geweldige ervaring nu voorbij is. Maar ik ben ook helemaal kapot. Terecht, want ik heb mij elf keer helemaal stuk gezwommen."

Bruinsma had een vol programma: op alle vijf afstanden zwom ze in de series en de finale. En dan moest de finale van de 50 meter vrije slag ook nog opnieuw, omdat Bruinsma werd gehinderd.

Ze weet dus wel wat ze nu gaat doen. "Op vakantie, mijn verjaardag vieren en ik mag ook nog op visite bij de koning. Dat zijn mooie dingen. Maar vooral ook lekker uitrusten."